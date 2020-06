Канада із червня відновлює тренування бійців ЗСУ в рамках місії UNIFIER

Про це йдеться у дописі Збройних сил Канади (CAF) в Україні у Twitter.

"Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України. Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії", - зазначається в повідомленні.

#CAF soldiers will be arriving in Ukraine mid-June to resume training in support of the Security Forces of Ukraine. Members will isolate for a period of 14 days before joining the mission to protect the force in the COVID-19 environment. #OpUNIFIER pic.twitter.com/KCe8OiubXn