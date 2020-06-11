Канада із червня відновлює тренування бійців ЗСУ в рамках місії UNIFIER

Військові інструктори Збройних сил Канади повертаються в Україну тренувати бійців після того, як вимушені були згорнути свою місію через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це йдеться у дописі Збройних сил Канади (CAF) в Україні у Twitter.

"Солдати CAF прибудуть до України в середині червня, щоб відновити навчання на підтримку сил безпеки України. Інструктори пробудуть на карантині упродовж 14 днів з метою захисту від COVID-19, перш ніж приєднатися до місії", - зазначається в повідомленні.

#CAF soldiers will be arriving in Ukraine mid-June to resume training in support of the Security Forces of Ukraine. Members will isolate for a period of 14 days before joining the mission to protect the force in the COVID-19 environment. #OpUNIFIER pic.twitter.com/KCe8OiubXn — CAF in Ukraine (@CAFinUkraine) June 10, 2020

У кінці березня уряд Канади через коронавірус заявив, що зменшить із 200 до 60 свій контингент інструкторів в Україні в рамках операції UNIFIER. Уся навчальна діяльність канадських сил в Україні була припинена у зв'язку з поширенням COVID-19.

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Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли понад 17 тисяч українських воїнів.

В рамках навчальної операції UNIFIER Збройні сили Канади надають допомогу в нарощуванні потенціалу особового складу українських військ на підтримку зусиль України зі збереження суверенітету, безпеки та стабільності. Термін її роботи — до кінця березня 2022 року.

Фото: twitter.com/CAFinUkraine