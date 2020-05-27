Гуманітарна криза на Донбасі цьогоріч може охопити 3,4 мільйона осіб – Кислиця

Про це заявив у середу у своєму виступі на відкритих дебатах РБ ООН щодо захисту цивільних осіб у збройних конфліктах Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"У 2020 році понад 3,4 мільйона людей (в зоні конфлікту на сході України – ред.) потребуватимуть гуманітарної допомоги", - заявив Кислиця у виступі, текст якого отримав у своє розпорядження Укрінформ.

При цьому український постпред зауважив, що сьогодні понад пів мільйона людей проживають у районах, безпосередньо постраждалих від збройного конфлікту, а ще двом мільйонам загрожує небезпека мін та вибухонебезпечних залишків війни.

"За даними ООН, ця територія вже стала однією з найбільш забруднених мінами територій у світі", - підкреслив український дипломат.

Кислиця також висловив "особливу стурбованість" останніми повідомленнями про обстріли цивільної інфраструктури російськими окупаційними силами, так само як і використання ними цивільних об'єктів для приховування військової техніки.

"Це нагадує нам відому практику російських збройних сил ховатися за спинами цивільного населення, яка широко застосовувалася під час спланованої окупації Кримського півострова ще у 2014 році", - зауважив дипломат.

Водночас представник України звернув увагу на те, що в період пандемії здоров'я та життя людей на окупованих територіях опинилося в більшій небезпеці.

"Як сторона конфлікту Росія наполегливо продовжує нехтувати своїм обов'язком держави-окупанта, визначеного міжнародним гуманітарним правом, зокрема щодо забезпечення та підтримання громадського здоров'я населення", - підкреслив український постпред.

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Крім того, Кислиця вкотре звернув окрему увагу країн-членів ООН на невиконання Москвою наказу Міжнародного суду, зокрема, щодо відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Росія також ігнорує вимоги щодо захисту ідентичності українських та кримськотатарських громад, продовжує блокувати доступ на окуповані території міжнародних моніторингових місій, зауважив постпред.

"Ми вкотре закликаємо Росію дотримуватися всіх її зобов’язань відповідно до чинних положень міжнародного права як держави-окупанта", - підкреслив постійний представник України при ООН.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Україна звернула увагу ООН на продовження збройних атак з російського боку на сході України, внаслідок яких гинуть люди. Крім того, українська сторона закликала РФ виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до загальних узгоджених висновків Паризького саміту в "нормандському форматі" від 9 грудня 2019 року, а також Мінських угод.