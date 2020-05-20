В оселі бойовика на Луганщині знайшли понад 200 кілограмів вибухівки

За місцем реєстрації мешканця Лисичанська Луганської області, який у 2014 році приєднався до НЗФ, правоохоронці вилучили шашки аммоніту загальною вагою 216 кг.

Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

«Співробітники Управління Стратегічних розслідувань ДСР НПУ спільно зі слідчими Слідчого управління, оперативниками Управління карного розшуку та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури в ході проведення санкціонованого обшуку виявили та вилучили пакети із шашками «Аммоніт» вагою 216 кг», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що обшук провели за місцем реєстрації підозрюваного у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що підозрюваний, 48-річний мешканець Лисичанська, ще у 2014 році добровільно вступив до незаконного збройного формування - так званої «Козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М.І. Платова».

Як інформують у поліції, перебуваючи в НЗФ, підозрюваний зі спільниками під загрозою застосування автоматичної вогнепальної зброї коїли викрадення людей, яких утримували в неволі протягом тривалого часу.

«Крім того, викрадених людей вони проти їхньої волі примушували облаштовувати блокпости на території м. Лисичанська. При відмові виконувати їхні вимоги, члени організованої групи застосовували вогнепальну зброю у відношенні полонених, спричиняючи їм вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості», - зазначається у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.