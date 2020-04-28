СБУ затримала учасників терористичної групи, яка підірвала шість мостів на Донбасі

Працівники Служби безпеки України затримали двох учасників терористичної групи Валерія Бергмана на прізвисько «Німець», причетної до низки диверсійних актів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби задокументували, що у 2014 році група «Німця» захопила на шахті ім. Мельникова 1,2 тонни вибухової речовини амоніт. Терористи використали вибухівку для підриву 4 мостів у районі населених пунктів Закотне та Сіверськ Донецької області, 2 мостів у містах Лисичанськ та Рубіжне на Луганщині, ще два мости у Лисичанську були заміновані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 8 вересня 2019 року службовці СБУ та Нацполіції затримали Бергмана у районі Лисичанська. Під час слідчих дій зловмисник надав викривальні свідчення. Зокрема, правоохоронці отримали від «Німця» детальну інформацію про вчинені групою злочини, розташування схронів з вибухівкою та засобами ураження, що призначалися для скоєння диверсій, а також відомості стосовно інших учасників очолюваної ним терористичної групи.

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З жовтня 2019 року до квітня 2020-го було ліквідовано на території Луганської та Донецької областей кілька схронів «групи Бергмана». Зі схованок вилучено, зокрема, саморобний вибуховий пристрій, який складався із корпусу вогнегасника та вибухової речовини, що становить майже 2 кілограми у тротиловому еквіваленті, 17 гранат РГД-5 та Ф-1, 400 грамів тротилу, 3 міни ПМН, 2 постріли ВОГ-25 та 40 РПГ-7, автомат Калашникова з чотирма магазинами, пістолет марки «Star model B», 6 універсальних запалів до ручної гранати УЗРГМ-2, понад 2 тисячі бойових набоїв різного калібру.

У березні та квітні у Лисичанську та Костянтинівці оперативники СБУ затримали двох активних учасників «групи Бергмана», які визнали свою провину у скоєнні терористичних актів. Наразі обом бойовикам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.