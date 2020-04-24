СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами в зоні ООС

Правоохоронці Служби безпеки в районі селища Ольгінка виявили десятки мін, великокаліберних снарядів, боєприпасів тощо, які місцеві жителі планували вивезти з району проведення ООС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«СБУ викрила схрон з арсеналом зброї та боєприпасів в районі проведення ООС. Він був облаштований на території колишнього дитячого табору неподалік селища Ольгінка», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в схроні правоохоронці вилучили 12 протипіхотних та протитанкових мін, 11 великокаліберних снарядів, 28 мін калібру 82 мм, 33 гранатомети РПГ і 38 гранат РГД-5 та Ф-1.

Також виявлено два автомати Калашникова та снайперську гвинтівку СВД, понад 400 боєприпасів до ручного протитанкового та підствольного гранатометів і понад 14 тисяч патронів різного калібру.

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За оперативною інформацією, зброю сховали четверо мешканців району, які планували вивезти її з району проведення операції Об’єднаних сил, поінформували в СБУ.

Фото: Служба безпеки України