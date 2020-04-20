У зоні ООС виявили сховок з боєприпасами

У зоні ООС виявили сховок з боєприпасами

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Укрінформ
У Мар'їнці Донецької області військові та правоохоронці виявили сховок з пострілами для гранатометів та більш як 2 тисячами набоїв до автоматів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"У ході реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ за участі військовослужбовців 28-ї ОМБр ЗСУ провели огляд нежилої будівлі в місті Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час огляду виявили чотири постріли до гранатомета РПГ-7 та один - до гранатомета СПГ-9, міну МОН-50, а також два ящики набоїв (2160 шт.) калібру 5,45 мм.

Боєприпаси передали до Мар’їнського відділу Національної поліції.

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За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці з’ясовують хто саме і з якою метою залишив смертоносний сховок у населеному пункті в зоні проведення ООС.

Фото: dpsu.gov.ua

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