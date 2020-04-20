У зоні ООС виявили сховок з боєприпасами

У Мар'їнці Донецької області військові та правоохоронці виявили сховок з пострілами для гранатометів та більш як 2 тисячами набоїв до автоматів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"У ході реалізації оперативної інформації прикордонники Краматорського загону спільно з представниками СБУ за участі військовослужбовців 28-ї ОМБр ЗСУ провели огляд нежилої будівлі в місті Мар’їнка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час огляду виявили чотири постріли до гранатомета РПГ-7 та один - до гранатомета СПГ-9, міну МОН-50, а також два ящики набоїв (2160 шт.) калібру 5,45 мм.

Боєприпаси передали до Мар’їнського відділу Національної поліції.

За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці з’ясовують хто саме і з якою метою залишив смертоносний сховок у населеному пункті в зоні проведення ООС.

Фото: dpsu.gov.ua