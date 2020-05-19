Росія перекинула на Донбас три вагони з боєприпасами і танки - розвідка

Росія поставила на Донбас більше десяти танків, вісім бойових броньованих машин та автомобілі з боєприпасами.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

"На минулому тижні з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до 30 автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів", - повідомив речник.

Російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях нібито «загрозою наступу» підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня.