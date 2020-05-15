Окупанти поширюють фейки про вибух у Саханці — розвідка

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, командування окупаційних військ РФ продовжує поширювати неправдиву та викривлену інформацію з метою дискредитації Об’єднаних сил, зокрема про вибух у н.п. Саханка.

Про це на брифінгу 15 травня у пресцентрі Міністерства оборони України повідомив Михайло Шаравара.

"7 травня у н.п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, внаслідок якого загинув один російський найманець та шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб, які перебували поза межами території зберігання боєприпасів. Разом з тим, російські пропагандисти використали зазначену подію для розповсюдження фейкових повідомлень, що нібито причиною вибуху став артилерійський обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил із озброєння, забороненого Мінськими угодами", - сказав речник.

У такий спосіб окупанти намагалися приховати дійсні причини події для запобігання зростанню рівня невдоволення місцевого населення перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України.