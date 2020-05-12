Окупанти на Донбасі 9 Травня підвозили артснаряди забороненого калібру – розвідка

Російські окупаційні війська під виглядом урочистих заходів до 9 Травня збільшили кількість військового транспорту, який доправив боєприпаси забороненого калібру на окремі позиції своїх артилерійських підрозділів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ.

«Командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, 9 травня ц.р. під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, у т.ч. з метою доставки боєприпасів забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів», - поінформував речник.

При цьому, наголосив Гуцуляк, окупанти посилили контроль за підтриманням боєготовності передових підрозділів, збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій окупаційних військ.