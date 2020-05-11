За добу окупанти обстріляли сили ООС 15 разів: четверо бійців поранені

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти п’ять разів відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Старогнатівка та поблизу Авдіївки.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів по захисниках Оріхового із заборонених Мінськими угодами озброєнь. Загалом збройні формування РФ використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 54 міни 120-го і 82-го калібрів. Окрім цього ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм мінометів", - додали у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє – бойове травмування.

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Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність.

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Об’єднані сили і надалі адекватно і без вагань відповідатимуть на кожен ворожий обстріл, що несе загрозу життю й здоров’ю як військовослужбовців так і мирних мешканців.

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У штабі також додали, що від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил також не зафіксовано.