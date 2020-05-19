У Міноборони розповіли про заходи боротьби з коронавірусом в армії

У Збройних Силах України вдаються до заходів щодо недопущення занесення та поширення COVID-19 серед військовослужбовців, надто у військових частинах, що виконують завдання у районі проведення Операції Об’єднаних Сил.

Про це повідомив України Сергій Моргун на онлайн-брифінгу в Укрінформі.

«Для надання медичної допомоги інфекційним хворим у закладах охорони здоров'я у системі Міністерства оборони України визначено ліжко-місця інфекційного профілю з можливістю додаткового розгортання в терапевтичних відділеннях військово-медичних закладів. Санаторно-курортні заклади переведено на роботу в суворому протиепідемічному режимі. Наразі військові санаторії функціонують для проведення обсервації військовослужбовців, які прибувають у район проведення ООС для виконання міжнародних місій з підтримки миру та безпеки з обов'язковою обсервацією на 14 діб перед та після ротації з вибірковим проведенням ПЛР-досліджень на COVID-19», - розповів Моргун.

Він зазначив, що у запасі військових медиків є понад 6 тисяч ПЛР-тестів, майже 13 тисяч експрес-тестів. За час пандемії силами стаціонарних і мобільних лабораторій військово-медичних закладів проведено понад 2,5 тисячі ПЛР-досліджень на COVID-19.

Медична служба ЗСУ має необхідний запас дезінфекційних, лікарських засобів і засобів індивідуального захисту для медичного персоналу, костюми біозахисту, ізоляційні халати, медичні хірургічні маски, респіратори різних видів, інфрачервоні термометри, засоби для дезінфекції.

Як благодійну допомогу від країн-партнерів отримано апарати штучної вентиляції легень і ведеться робота з постачальниками щодо закупівлі апаратів ШВЛ екстреного класу.

«Командуванням Медичних сил розроблено та введено в дію ряд керівних документів щодо протидії виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19. Ці заходи сприяли недопущенню розповсюдження серед військовослужбовців, особливо в районі проведення Операції Об’єднаних Сил, коронавірусної інфекції, що надало змогу підтримувати боєздатність та боєготовність військ на високому рівні», - зазначив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України.

За даними командування Медичної служби ЗСУ, на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у ЗСУ хворіє 39 осіб, за добу виявлено три нові випадки.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.