В українській армії на COVID-19 хворіє 39 осіб, за добу виявили три нові випадки

В українській армії на COVID-19 хворіє 39 осіб, за добу виявили три нові випадки

Укрінформ
На гостру респіраторну хворобу COVID-19 у ЗСУ хворіє 39 осіб, за добу виявлено три нові випадки.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 07.00 в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 39 осіб.

Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 148 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Один військовослужбовець та двоє працівників ЗС України (Хмельницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Читайте також: В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-