Україна повідомила ООН щодо порушення Росією Мінських угод

Постійне представництво України в ООН заявило про порушення мінських домовленостей російськими незаконними збройними формуваннями на Донбасі та закликало припинити вогонь.

Про це йдеться у заяві на сторінці представництва в Facebook.

"Тільки 10 травня на Донбасі сталося 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася заборонена мінськими угодами зброя", - йдеться в заяві.

Відтак українська сторона закликала РФ "дотримуватися заклик генерального секретаря ООН про глобальне припинення вогню і змусити замовкнути зброю на сході України".