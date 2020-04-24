РФ у квітні пригнала на Донбас десятки вантажівок із боєприпасами і бронетехніку - розвідка

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує постачання окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпасів та іншого військового майна через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Так, з початку квітня ц.р. з РФ доставлено до 20 одиниць броньованої техніки, понад 30 вантажних автомобілів з боєприпасами та близько 5 тис. пального», - сказав він.

Водночас попри ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації, не припиняється ротація кадрових офіцерів на командних посадах у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

При цьому, продовжує зростати кількість найманців, які прибувають з РФ для проходження військової служби у складі з’єднань і частин російських окупаційних військ.