Окупанти на Донбасі мінують потенційні ділянки розведення військ - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, окупанти встановлюють додаткові мінні поля на потенційних ділянках розведення військ.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

«Командування російських окупаційних військ продовжує заходи, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки. Зокрема, окупанти встановлюють додаткові мінні поля, у т. ч. на потенційних ділянках розведення військ, у безпосередній близькості до доріг і сільськогосподарських угідь. Мінування противником місцевості здійснюється із використанням заборонених протипіхотних мін ПМН та МОН», - сказав він.

Крім того, окупанти продовжують утримувати на прихованих вогневих позиціях 122-мм гаубиці Д-30 та самохідні артилерійські установки «Гвоздика», з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, в районах населених пунктів: Біле (Лутугинський район Луганської області), Бугаївка (Перевальський район, Луганська область), а також поблизу лінії зіткнення, повідомив Мотузяник.

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За його словами, російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар. Також бойовики інтенсивно поповнювали запаси боєкомплекту в передових підрозділах.