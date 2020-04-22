Окупанти накрили мінометним вогнем підступи до Широкиного

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я чотири рази.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я чотири рази. Місцями ведення вогню противником були н.п. Оріхове, Богданівка, Лебединське та Широкине. Під час обстрілів російсько-окупаційні війська використовували переважно ручні та автоматичні гранатомети», - повідомив речник.

Водночас, він зауважив, що в районі Широкиного окупанти застосували міномет 82-го калібру, випустивши з напрямку Саханки п’ять мін.

Влучним вогнем у відповідь з чергових піхотних засобів українські війська вчасно придушили ворожу вогневу активність.

Бойових втрат у лавах українських військ з початку поточної доби не обліковано, сказав Мотузяник.

Він також додав, що за інформацією штабу Операції Об’єднаних сил із посиланням на дані української розвідки, вчора, 21 квітня, внаслідок рішучих дій українських захисників, двох російських найманців було ліквідовано.

Фото: ООС