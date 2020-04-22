Окупанти на Донбасі сім разів порушили "тишу", застосовували міномети 120 та 80 калібру

Упродовж 21 квітня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили ворожу активність", - йдеться у повідомленні.

Чотири порушення режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По українських захисниках поблизу Авдіївки з напрямку населеного пункту Каштанове російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Старогнатівки ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру, а неподалік Красногорівки окупанти застосували станковий протитанковий гранатомет.

На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти припилили свою активність.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли, які відзначались застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

Так, по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Неподалік Луганського противник застосував міномет 82-го калібру – 14 мін, а також станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 21 квітня наші підрозділи знищили двох російських найманців.

"Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію. Втрат серед наших захисників немає", - зазначають у штабі.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.