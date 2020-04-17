Модернізований танк Т-72 випробували під водою

Київський бронетанковий завод та фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели черговий, підводний етап випробування модернізованого зразка танку Т-72.

Про це повідомляє Укроборонпром.

"Модернізований зразок танку занурили у водойму на глибину 5 метрів, де він успішно подолав 10-метрову дистанцію. Таким чином випробовували основні тактико-технічні характеристики танку під час водіння на глибині", - йдеться у повідомленні.

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Раніше на полігоні “Десна” у Чернігівській області випробували ходові характеристики танку. Модернізований Т-72 має збільшену масу, на ньому встановлено більш потужний двигун, замінено елементи ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Ці технічні характеристики випробовувалися під час водіння на грунтовій та бетонній дорозі та на пересіченій місцевості. Усі програми випробувань виконані успішно.

Випробування тривають, наступним етапом планується виконання стрільб з закритої зенітної установки та керованою ракетою, із метою оцінки ефективності озброєння модернізованого зразку.

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На Т-72 для використання цієї високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами і нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою. Також танк оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

Як повідомлялося, на початку березня Київський бронетанковий завод, що входить до ДК “Укроборонпром”, передав Збройним силам України останню партію з 6 танків Т-72, доопрацьованих з метою покращення їх бойових та технічних характеристик. Цим КБТЗ завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони України. Перші 25 одиниць відремонтованих танків Т-72 із покращеними тактико-технічними характеристиками було передано до українського війська двома партіями у січні 2020 році.