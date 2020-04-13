В Україні стартували військові тактичні навчання

З метою перевірки готовності до виконання завдань, на Заході України розпочалися планові тактичні навчання за участі військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"На Заході України в рамках перевірки готовності до виконання завдань за призначенням визначених військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України розпочалися планові тактичні навчання. Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості В Україні стартували планові військові тактичні навчання, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дії підрозділів Десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних Сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

В Міноборони закликали громадян не хвилюватися, оскільки заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином.

Фото: Міноборони