Снайперська стрільба і танкова "карусель": морська піхота провела змагання
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України у Facebook.
"Снайперську танкову стрільбу екіпажі вели на відстані 1400-1700 метрів по двох мішенях, а саме: танковій мішені та мішені, яка імітує бліндаж противника. Кожен екіпаж мав у своєму розпорядженні 3 штатних боєприпаси і дві хвилини часу. За кожне влучання, в залежності від зони ураження мішені, екіпаж отримував від 20 до 70 балів", - йдеться у повідомленні.
Морські піхотинці визначили найвлучніший танковий екіпаж / Фото: Пресслужба командування морської піхоти
Зазначається, що "при виконанні вправи танкова "карусель" особливу увагу звертали на своєчасне виявлення та ураження цілей, яке здійснювалось із веденням постійного вогневого впливу на противника, з виконанням тактичних маневрів бойових машин на полі бою".
Вирішальну роль відігравала злагодженість не тільки екіпажу, а й всього взводу у цілому. Танкісти здійснювали ураження декількох цілей, зокрема, колони танків на рубежах розгортання, а також взводного опорного пункту умовного противника на дистанціях від 1200 до 1800 метрів.
За результатами змагань, кращим виявився танковий взвод 36-ї окремої бригади морської піхоти.