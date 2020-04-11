Снайперська стрільба і танкова "карусель": морська піхота провела змагання

У змаганнях за найвлучніший танковий екіпаж ВМС України на військовому полігоні взяли участь по одному танковому взводу з 35 та 36-ї окремих бригад морської піхоти. Під час заходу танкісти відпрацювали снайперську стрільбу та танкову "карусель".

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України у Facebook.

"Снайперську танкову стрільбу екіпажі вели на відстані 1400-1700 метрів по двох мішенях, а саме: танковій мішені та мішені, яка імітує бліндаж противника. Кожен екіпаж мав у своєму розпорядженні 3 штатних боєприпаси і дві хвилини часу. За кожне влучання, в залежності від зони ураження мішені, екіпаж отримував від 20 до 70 балів", - йдеться у повідомленні.

Морські піхотинці визначили найвлучніший танковий екіпаж / Фото: Пресслужба командування морської піхоти

Зазначається, що "при виконанні вправи танкова "карусель" особливу увагу звертали на своєчасне виявлення та ураження цілей, яке здійснювалось із веденням постійного вогневого впливу на противника, з виконанням тактичних маневрів бойових машин на полі бою".

Вирішальну роль відігравала злагодженість не тільки екіпажу, а й всього взводу у цілому. Танкісти здійснювали ураження декількох цілей, зокрема, колони танків на рубежах розгортання, а також взводного опорного пункту умовного противника на дистанціях від 1200 до 1800 метрів.

За результатами змагань, кращим виявився танковий взвод 36-ї окремої бригади морської піхоти.