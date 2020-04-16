Через Covid-19 окупанти заблокували рух між загарбаними територіями

Внаслідок поширення коронавірусу окупаційні адміністрації на Донбасі заблокували рух між різними частинами захоплених територій.

Про це інформує Мінреінтеграції.

«Внаслідок поширення епідемії окупаційні адміністрації заблокували рух між самими окупованими територіями. Через погіршення становища, за наявною інформацією, на одній з нарад керівництва ОРЛО розглядалася можливість використання доменних печей Алчевського металургійного комбінату як крематорію», - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, рух через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону не припинявся.

За даними міністерства, до останнього часу здійснювалися організовані перевезення осіб до Ростовської області РФ для оформлення російських паспортів. Їх офіційно звільнили від двотижневої обсервації, на відміну від усіх інших категорій осіб, які в’їжджали до ОРДЛО.

Так, у період з 4 до 10 квітня тільки з Луганського автовокзалу №1 спецмаршрутами до Новошахтинська, Червоного Суліна, Гукового та Донецька, що у Ростовській області РФ, по паспорти виїжджали майже 1500 осіб, для чого залучили 35 автобусів.

«Однак, після того як в осіб, які їздили за паспортами у чотирьох різних автобусах, виявили коронавірус, окупаційні адміністрації ОРЛО та ОРДО ввечері 10 квітня синхронно оголосили про припинення цих поїздок, починаючи з 13 квітня», - зазначили у Мінреінтеграції.

Як уточнюється, «у той час як цивільне населення ТОТ позбавлено належної меддопомоги, відчуває брак ліків і засобів індивідуального захисту, стосовно військових контингентів окупаційні адміністрації намагаються вживати посилені профілактичні заходи».

Водночас саме військові контингенти є чинником епідеміологічної загрози. Серед іншого зазначається, що частині російських військових, які не залучені у бойових заходах, рішенням керівництва дозволено до травня виїхати в РФ.

При цьому на територію ОРДЛО протягом березня - початку квітня було залучено 120 фахівців-вірусологів з частин Південного військового округу Російської Федерації.

У Мінреінтеграції окремо повідомили, що в останні тижні на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у РФ, значною мірою – у Москві, і «частина з них «працевлаштовується» до окупаційних військових контингентів, потенційно будучи носіями інфекції».