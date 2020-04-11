Домовленості про повне припинення вогню досі не виконуються - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив стурбованість посиленням обстрілів українських позицій з боку бойовиків та запевнив, що українська сторона на засіданнях ТКГ постійно ставить питання про невиконання домовленостей щодо повного припинення вогню.

Про це він написав у Facebook після спільної з Президентом Володимиром Зеленським поїздки на Донбас.

"Нас також дуже турбує посилення обстрілів українських позицій з боку бойовиків. Домовленості про повне припинення вогню досі не виконуються. Представники України знову і знову продовжують ставити це запитання на засіданнях Мінської Тристоронньої контактної групи", - зазначив Єрмак.

Водночас він нагадав, що сьогодні спільно з главою держави Володимиром Зеленським перевірили забезпечення українських військових на передовій.

"Зараз особливо важливо надати все необхідне для боротьби з розповсюдженням коронавірусу у нашій армії. В наметовому містечку для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного шпиталю все належне для цього є. Крім того, ми постійно відправляємо до війська нові партії засобів захисту для військових медиків", - розповів керівник ОП.

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За його словами, забезпечення всім необхідним військовослужбовців, які захищають Україну та усіх громадян – серед найважливіших пріоритетів.

Також делегація на чолі з Президентом відвідала меморіал загиблим пасажирам автобусу «Златоустівка-Донецьк», який бойовики обстріляли з “Градів” в 2015 році й у якому загинуло 12 людей, а ще 19 — отримали поранення.

"Ми ніколи не забудемо це звірство, а терористи обов'язково будуть покарані", - пообіцяв Єрмак.

Крім того, за його словами, Президент також вшанував пам'ять Героя України, майора ЗСУ Андрія Жука, який героїчно загинув в травні 2016 року.