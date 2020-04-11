Зеленський відвідав ділянку розведення у Петрівському

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил відвідав ділянку розведення сил і засобів сторін №3 «Петрівське».

Про це інформує офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, відвідав передові позиції Збройних сил України. Зокрема, він побував на ділянці розведення сил і засобів сторін № 3 «Петрівське», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією на цій ділянці, і йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут контрольована та спокійна.

«Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки, і щоб на землі Донбасу запанував мир», – зазначив Зеленський.

Президентові також розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків.

Потому Глава держави відвідав одну з частин, де вручив ще трьом військовим цінні подарунки як подяку за службу і попросив військових берегти своє життя та здоров’я.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій та Запорізькій областях.

Фото: president.gov.ua