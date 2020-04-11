Зеленський відвідав мобільну ПЛР-лабораторію, де тестуватимуть військових

Президент Володимир Зеленський під час поїздки в зону проведення Операції об'єднаних сил у Донецькій області відвідав мобільну ПЛР-лабораторію.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

"Президент відвідав мобільну ПЛР-лабораторію на базі мобільного шпиталю. У ній відбуватиметься тестування військових на наявність коронавірусної інфекції. Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відвідав наметове містечко Військово-мобільного госпіталю на Донеччині / Фото: Офіс Президента

Зазначається, що Президент також ознайомився з роботою пересувного хірургічного кабінету, що надає кваліфіковану допомогу у перші 40-50 хвилин після поранення, оглянув пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський сьогодні відвідав і ознайомився з роботою 66-го Військово-мобільного госпіталю, що розгорнутий у Покровську Донецької області.

На ранок 11 квітня в Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 летальний.