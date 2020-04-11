Зеленський відвідав наметове містечко Військово-мобільного госпіталю на Донеччині

Президент Володимир Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці.

"Президент України Володимир Зеленський ознайомився з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя", - йдеться у повідомленні.