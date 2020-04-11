Зеленський відвідав наметове містечко Військово-мобільного госпіталю на Донеччині
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю на Донеччині.
Про це повідомляє Офіс Президента у Фейсбуці.
"Президент України Володимир Зеленський ознайомився з функціонуванням наметового містечка для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя", - йдеться у повідомленні.
66-й Військово-мобільний госпіталь розгорнуто у Покровську Донецької області.
Як повідомляв Укрінформ, на ранок 11 квітня в Збройних силах України зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний.