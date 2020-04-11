Зеленський вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів

У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Крім того, згідно з повідомленням, відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі, а також до пам'ятного знака «Пам'ять на майбутнє» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення. Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни», – зазначив Президент України.

Глава держави висловив пошану співвітчизникам, які пройшли через пекло нацистських концтаборів і здолали всі випробування.

«Бажаю всім здоров’я, віри й наснаги у боротьбі за краще майбутнє», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, щороку 11 квітня світ за ініціативою ООН відзначає Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.

Саме 11 квітня 1945 року в’язні найбільшого концтабору Бухенвальд підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів, в яких перебували 18 мільйонів осіб.

Фото: пресслужби глави держави