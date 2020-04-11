Зеленський вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів

Зеленський вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів

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Укрінформ
У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Крім того, згідно з повідомленням, відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі, а також до пам'ятного знака «Пам'ять на майбутнє» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення. Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни», – зазначив Президент України.

Глава держави висловив пошану співвітчизникам, які пройшли через пекло нацистських концтаборів і здолали всі випробування.

«Бажаю всім здоров’я, віри й наснаги у боротьбі за краще майбутнє», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, щороку 11 квітня світ за ініціативою ООН відзначає Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів.

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Саме 11 квітня 1945 року в’язні найбільшого концтабору Бухенвальд підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців і вийшли на волю. Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів, в яких перебували 18 мільйонів осіб.

Фото: пресслужби глави держави

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