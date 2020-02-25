Музей Аушвіц розкритикував авторів серіалу “Мисливці” від Amazon

Представники меморіального музею Аушвіц-Біркенау у Польщі виступили з критикою епізоду серіалу “Мисливці” від студії Amazon.

Відповідний коментар музею опубліковано у Twitter.

"Аушвіц був сповнений жахливого болю та страждань, зафіксованих у розповідях тих, хто вижив. Вигадування фальшивої гри в "людські шахи" у “Мисливцях” - це не тільки небезпечна дурість та карикатура. Це ще і заохочення тих, хто має намір в майбутньому заперечувати (історії Голокосту - ред.). Ми шануємо жертв, зберігаючи фактичну точність", - йдеться у повідомленні.

Увагу критиків привернула до себе сцена з грою в шахи, де фігурами на дошці виступають ув'язнені. Втрата "шахової фігури" в грі означає смерть учасника цієї постановки.

Як пише АР, творець серіалу Девід Вейл підкреслював у своїй заяві, що це не документальний фільм, а оповідь із вигаданими персонажами.

Зазначається, що автори серіалу навмисно придумали епізод для того, щоб не торкатися реальних історій в'язнів концтаборів.

Прессекретар Державного музею "Аушвіц-Біркенау" Павел Савіцкі заявив, що автори та художники серіалу мають особливий обов'язок розповісти правду про Освенцим, і що автори "Мисливців" не зверталися до музею за фактами.

"Якщо хтось хоче показати людську трагедію в Освенцимі, достатньо звернутися до тисяч джерел (свідчення тих, хто пережив це), які глибоко шокують, але створювати вигадку, яка спотворює історію цього справжнього місця, - це неповага до людей, які постраждали тут”, - зауважив він.

Як повідомлялося, серіал “Мисливці” (Hunters) - американський драматичний телесеріал, прем'єра якого відбудеться на сервісі Amazon Prime Video 21 лютого.

Сюжет "Мисливців" оповідає про групу мисливців за нацистами, які проживають в Нью-Йорку в 1977 році. "Мисливці" виявляють, що сотні високопоставлених нацистів проживають в США і мають намір створити там Четвертий рейх. Різнорідна команда «мисливців» починає свою криваву місію з притягнення нацистів до відповідальності і зриву їх нових планів з геноциду.

Творцем серіалу став Девід Вейл. У “Мисливцях” зіграли Аль Пачіно, Логан Лерман, Джерріка Хінтон та інші.