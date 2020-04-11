Теракт під Волновахою: Президент вшанував пам'ять загиблих

Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк.

Про це інформує Офіційне інтернет-представництво Президента.

«Перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об'єднаних сил, Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 «Град» 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості. Президент ушанував пам'ять загиблих та поклав до меморіалу квіти.

Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку – командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій та Запорізькій областях.

Фото: пресслужба глави держави