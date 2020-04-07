Кулеба закликає не забувати про війну на Донбасі попри коронавірус

Попри пандемію коронавірусу не варто забувати про війну на Донбасі, де продовжують гинути та отримувати тяжкі поранення українські військові.

Про це у Тwitter нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями», - зазначив Кулеба.

Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах — коронавірус. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2020

Він додав, що це сумна реальність, про яку не можна забувати – навіть коли у всіх новинах основною темою є коронавірус.

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Як повідомлялося, 7 квітня російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.