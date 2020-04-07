Кулеба закликає не забувати про війну на Донбасі попри коронавірус
Про це у Тwitter нагадав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями», - зазначив Кулеба.
Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах — коронавірус.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2020
Він додав, що це сумна реальність, про яку не можна забувати – навіть коли у всіх новинах основною темою є коронавірус.
Як повідомлялося, 7 квітня російські окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.