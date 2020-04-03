США занепокоєні обмеженням доступу ОБСЄ, ООН та МКЧХ до окупованого Донбасу – посольство

Сполучені Штати Америки разом з Францією та Німеччиною глибоко занепокоєні обмеженням доступу представників ОБСЄ, ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до окупованого Донбасу під приводом пандемії COVID-19.

Про це посольства США в Україні заявило у Facebook.

«Ми приєднуємось до Франції та Німеччини, висловлюючи глибоке занепокоєння, що під приводом пандемії COVID-19, обмежується доступ для СММ ОБСЄ, ООН, МКЧХ та інших організацій», - йдеться в заяві.

Американські дипломати закликали Росію дотримуватися міжнародних домовленостей, здійснити припинення вогню та вивести свої сили з України.

Як повідомлялося, 28, 29 та 30 березня окупанти вчергове не пропустили патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до непідконтрольних уряду районів, хоча перетин здійснювався офіційними дорожніми коридорами У більшості випадків бойовики забороняють проїзд до населених пунктів через "накази від керівництва у зв'язку з COVID-19".

За інформацією місії, заборони доступу СММ ОБСЄ на блокпостах збройних формувань під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

Фото: ОБСЄ