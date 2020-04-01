Президент підписав закон щодо харчування військових

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення зміни до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців», який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього закону обумовлене тим, що підприємство – переможець закупівлі послуг з харчування особового складу ЗСУ відмовилося надавати послуги з харчування в регіонах України у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Вказана обставина могла призвести до зриву харчування особового складу Збройних сил України та інших складових сил безпеки, зокрема залучених до проведення ООС, та негативно вплинути на обороноздатність держави.

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Документ, який підписав Президент, доповнює закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» статтею 27, відповідно до якої Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ отримують право продовжувати у 2020-му дію договорів, укладених у 2019 році із суб’єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців.

Харчування особового складу буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ на вказані цілі за відповідними бюджетними програмами.