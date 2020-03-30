ОБСЄ заявляє про порушення "тиші" на ділянці розведення в районі Петрівського

В період з 9 по 22 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала понад 11 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті місії від 30 березня.

"В період із 9 до 22 березня СММ зафіксувала близько 11 300 порушень режиму припинення вогню, зокрема приблизно 5 350 вибухів, якщо порівнювати з орієнтовно 9 100 таких порушень (у тому числі 3 150 вибухів), зафіксованих за попередній двотижневий період", - йдеться у звіті.

Місія також продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і засобів, а також навколо них.

"СММ констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі Станиці Луганської. Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського, а також міни та боєприпаси на ділянці розведення в районі Золотого", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Крім того, місія підтвердила інформацію про 1 загиблого та 3 поранених. Таким чином загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку року становить 25 осіб (3 загиблі і 22 поранені).