Міноборони запевняє, що зриву харчування в армії не буде

Міністерство оборони заперечує зрив харчування у Збройних силах України і не бачить потреби залучати місцеві органи влади до забезпечення харчування військовослужбовців.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра оборони України Олексій Марценюк, коментуючи питання забезпечення безперервності харчування ЗСУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністерство оборони України поділяє стурбованість свідомих громадян щодо забезпеченості наших воїнів вчасним та якісним харчуванням, з приводу чого хочемо висловити наступне: по-перше, про жодний зрив харчування Збройних сил України не йдеться», - наголосив Марценюк.

Він нагадав, що 16 березня склалась непроста ситуація, коли компанія-переможець торгів із закупівлі послуги організації харчування для небойових частин Збройних сил відмовилась укладати відповідні договори, посилаючись, зокрема, і на пандемію коронавірусу.

«Дана ситуація поставила під загрозу харчування близько 250 небойових частин ЗСУ (близько 30% від усього складу, що харчується). Проте в результаті екстрено вжитих заходів Міністерством оборони було досягнуто домовленостей з діючими постачальниками харчування у згадані військові частини щодо продовження постачання. Також за підтримки Кабінету міністрів внесено законопроєкт щодо продовження договірних відносин з діючими постачальниками, який зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді», - сказав заступник міністра.

За інформацією Марценюка, 18 березня за ініціативи заступниці Офісу Президента України Анни Коваленко на місцеві органи виконавчої влади були відправлено листа з вказівкою бути готовими за потреби постачати військові частини продуктами харчування. На думку Міноборони, потреби в таких заходах немає, однак, усвідомлюючи категоричну недопустимість зриву харчування військовослужбовців, Міноборони та Тил ЗСУ довели до командирів відповідних військових частин алгоритм дій із взаємодії з органами місцевої влади у разі настання таких екстрених, хоча й малоймовірних, ситуацій.

Марценюк під час брифінгу запевнив, що Збройні сили України планово переходять на нову якісну систему харчування за каталогом продуктів, і ні про які повернення до старих «схем» не може бути мови.

«Дійсно, не всі частини Збройних сил перейшли на харчування за каталогом, як планувалось, в зв’язку з необхідністю введення не менше 4000 додаткових небойових посад, що утруднено через завищену штатну чисельність ЗСУ. Проте з 1 березня усі без винятку бойові військові частини Збройних сил України харчуються за каталогом продуктів. Мова йде про більш ніж 30 частин, що перейшли на каталог в цьому році, та близько 70 частин, що вже харчувались за каталогом раніше. Разом це близько 70% тих військовослужбовців, що мають право на безоплатне харчування», - роз’яснив заступник міністра.

Решта частин, за словами Марценюка, - це так звані небойові частини, до яких відносяться, наприклад, склади та арсенали боєприпасів, - переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів за каталогом, і послугу з організації харчування. Така комбінована система знаходиться в процесі розробки і вимагає внесення змін в підзаконні акти, що займе час приблизно до кінця літа.

«Починаючи з осені, Міноборони прогнозує, що всі військові частини (бойові та небойові) будуть харчуватись за каталогом. Відмінність між ними буде лише в тому, хто готує їжу та обслуговує в їдальні», - пообіцяв заступник міністра.