Карантин не вплине на роботу воєнної розвідки – Міноборони

Карантинні заходи не вплинуть на ефективність функціонування воєнної розвідки України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Безперебійну життєдіяльність ГУР МО України та підпорядкованих військових частин забезпечено за всіма напрямами. Ситуація у частинах та підрозділах воєнної розвідки України перебуває під належним контролем керівництва та фахівців військово-медичних органів, які організували постійний моніторинг стану здоров’я особового складу», - йдеться в повідомленні.

Розвідники закликали усіх громадян дотримуватися рекомендацій медиків задля подолання Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Фото: gur.gov.ua