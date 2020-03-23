Карантин не вплине на роботу воєнної розвідки – Міноборони
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
«Безперебійну життєдіяльність ГУР МО України та підпорядкованих військових частин забезпечено за всіма напрямами. Ситуація у частинах та підрозділах воєнної розвідки України перебуває під належним контролем керівництва та фахівців військово-медичних органів, які організували постійний моніторинг стану здоров’я особового складу», - йдеться в повідомленні.
Розвідники закликали усіх громадян дотримуватися рекомендацій медиків задля подолання Covid-19.
Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.
Фото: gur.gov.ua