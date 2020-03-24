ОБСЄ змінює правила для патрулів на Донбасі через коронавірус

ОБСЄ змінює правила для патрулів на Донбасі через коронавірус

Укрінформ
Від моменту розміщення в березні 2014 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні організовувала здійснення в середньому 80 патрулів щодня та близько 4 000 разів сприяла встановленню локального режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили в СММ ОБСЄ в Україні.

"Від моменту розміщення в березні 2014 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) в Україні, якій згідно з мандатом доручено сприяти зниженню напруженості та забезпеченню миру, стабільності та безпеки, організовувала здійснення в середньому 80 патрулів щодня, близько 4 000 разів сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури", - зазначила керівник відділу преси та публічної інформації СММ ОБСЄ Драґана Ніколіч-Соломон.

За її словами, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні опублікувала приблизно 2 000 звітів "для сприяння особам, які приймають рішення, у прийнятті поінформованих рішень, спрямованих на завершення конфлікту".

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Водночас, "беручи до уваги загрозу, яку становить COVID-19" та з метою зниження ризиків як для співробітників Місії, так і для місцевого населення, Місія зараз адаптує операційну діяльність своїх команд "з метою здійснення необхідного патрулювання та моніторингу, а також для виконання мандата й критично важливих завдань СММ".

Як відомо, 21 та 22 березня бойовики російських збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до окупованих районів жодного патруля СММ ОБСЄ, що прямували з підконтрольних урядові районів.

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Наступного дня в СММ повідомили, що 23 березня бойовики не пропустили патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів офіційними дорожніми коридорами: двічі в Донецькій області та один раз у Луганській області. Крім того, в Донецькій області вперше команду СММ затримали при перетині до підконтрольних урядові районів.

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоку стурбованість з приводу цього приводу та наголосили, що СММ повинна продовжувати свою діяльність на непідконтрольних уряду районах, зокрема, для контролю поширення коронавірусу.

Заборона у доступі СММ відбулася на тлі повідомлень про те, що на окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження місцевого населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями т.з. "ДНР" та "ЛНР".

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