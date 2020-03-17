Пункти пропуску на Донбасі працюють у режимі тимчасового обмеження

Зранку у вівторок, 17 березня, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують всього 30 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 5/0; «Мар’їнка» – 0/10; «Новотроїцьке» – 0/10; «Гнутове» – 0/5», - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори значно зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 9,2 тисячі осіб та 990 транспортних засобів.

Зазначається, що контрольні пункти на лінії розмежування функціонують у режимі тимчасового обмеження перетину лінії розмежування.

Учора у зв’язку з введенням в дію обмежень на перетин лінії розмежування в КПВВ не пропущено 1296 громадян, що складає 14% від загальної кількості пропущених осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, з 16 березня на два тижні вводять обмеження на КПВВ на Донбасі. Заходи запроваджують, щоб уникнути поширення Covid-19. Зокрема, на Луганщині закривають контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській, на Донеччині – у Мар'їнці, Майорську, Новотроїцькому та Гнутовому.

Виняток лише для громадян, які зареєстровані на підконтрольній Україні території. У зворотньому напрямку КПВВ можуть перетинати люди, які мешкають на тимчасово окупованій території.

З 17 березня припиняються пропускні операції у пунктах пропуску для повітряного, залізничного сполучення і для автобусів.

Фото: МВС