Росія стягує на Донбас новітнє озброєння та “глушилки” - InformNapalm

Майже кожні 2-3 тижні новітні російські системи РЕБ потрапляють у текстові звіти СММ ОБСЄ.

Волонтери InformNapalm пропонують свої нові дослідження щодо озброєння російських окупаційних військ на Донбасі як ілюстрацію до звітів СММ ОБСЄ.

"Черговий звіт СММ ОБСЄ №60/20 від 12 березня 2020 викрив нове місце дислокації на південній околиці Луганська 3 сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ): РБ-341В «Леєр-3», Р-934Б «Синиця» та РБ-636 «Свєт-КУ». Ці системи також неодноразово потрапляли у фокус OSINT-досліджень міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm", - йдеться у повідомленні на сайті.

Також зазначається, що місяць тому у звіті СММ ОБСЄ №40/20 від 18 лютого 2020 з’явилася інша цікава інформація, що 16 лютого БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував 3 комплекси радіоелектронної боротьби: Р-330Ж «Житель», Р-934Б «Синиця» та РБ-636 «Свєт-КУ» біля населеного пункту Вербова Балка.

InformNapalm оприлюднив низку фото, що підтверджують та деталізують дані звіту ОБСЄ №40/20.

Спираючись на вихідні дані, що знімок розгорнутих російських систем РЕБ зроблений біля населеного пункту Вербова Балка в 28 км на південний схід від Донецька (інформація зі звіту ОБСЄ №40/20), OSINT-дослідники InformNapalm визначили по характерних особливостях місцевості та куту даху будівлі, яка потрапила на фото, що це територія аеродрому Моспіно. Вона має гарну інфраструктуру, яка залишилась непошкодженою. Відстань від лінії фронту достатня та оптимальна для використання цього аеродрому як бази для армійських БПЛА.

Наприклад, БПЛА Орлан-10, які входять до складу російського комплексу РБ-341В «Леєр-3», призначеного для придушення GSM-зв’язку за допомогою перешкод. Комплекс також здатен підміняти вежі стільникового зв’язку і відправляти абонентам фейкові SMS з метою введення в оману, або здійснення психологічного тиску. Потужне прикриття цієї території російськими системами РЕБ і РЛС також вказує на ймовірність розгорнутого в цьому районі російського командного пункту.

Російський комплекс РБ-341В «Леєр-3» також був помічений СММ ОБСЄ 10 березня 2020 на околицях Луганська, і це вказано у звіті №60/20.

Зазначається, що 27 лютого читачі InformNapalm передали фото SMS-повідомлень, які надходили на їх телефони у м.Щастя в Новоайдарському районі Луганської області. Ці фото також опосередковано підтверджують активне застосування російськими військовими РБ-341В «Леєр-3» та БПЛА Орлан-10 з метою психологічного впливу на українських військовослужбовців та цивільне населення.

Таким чином, резюмують волонтери InformNapalm, Російська Федерація продовжує використання своїх новітніх комплексів, озброєння та систем на Донбасі. Це все частіше фіксують міжнародні спостерігачі, проте, ні МЗС, ні президент України наразі не надає цим фактам належної уваги для ініціювання посилення міжнародних санкцій проти країни-агресора.