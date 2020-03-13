ОБСЄ нарахувала понад 2,5 тисячі фактів порушення ліній відведення з боку Росії

З початку проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано понад 2,5 тисячі фактів розміщення збройними формуваннями Російської Федерації засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє у Facebook Українська сторона СЦКК з посиланням на дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"За результатами моніторингу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з початку проведення операції Об’єднаних сил (30.04.2018) зафіксовано понад 2,5 тисячі фактів розміщення збройними формуваннями Російської Федерації засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення, виявлено близько 5 тисяч одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення та понад 14 тисяч одиниць озброєння, розміщених за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна закликає СММ ОБСЄ висвітлювати більше порушень свого суверенітету з боку РФ

Зазначається також, що у звіті від 11 березня 2020 року СММ ОБСЄ оприлюднена інформація про чергові порушення розміщення засобів вогневого ураження збройними формуваннями Російської Федерації.

Так, 7 березня БПЛА дальнього радіуса дії на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне (19 км на південь від Луганська) зафіксував дві самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 122 мм – 1 од., 2С1 "Гвоздика", 152 мм – 1 од.), 3 буксирувані гаубиці (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 1 од.; Д-30А "Жаба", 122 мм – 1 од., Д-20, 152 мм – 1 од.), реактивну систему залпового вогню (9К51; БМ- 21 "Град", 122 мм) та протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Читайте також: Україна показала в ОБСЄ обстріляний з дрона санітарний автомобіль ЗСУ

Крім того, у той же день БПЛА дальнього радіуса дії зафіксував на території колишнього аеропорту біля населеного пункту Переможне два міномети (2Б11 "Сани", 120 мм – 1 од., 2Б14 "Піднос", 82 мм – 1 од.), 1 буксируваний міномет (2Б9 "Волошка", 82 мм) та 1 зенітний ракетний комплекс (9К35 "Стріла-10"), а на території об’єкту біля населеного пункту Хрустальний (колишній Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська) безпілотник зафіксував 20 буксируваних гаубиць (2А65 "Мста-Б", 152 мм – 1 од., невстановленого типу – 19 од.).

Днем раніше мінібезпілотник СММ на полігоні біля населеного пункту Тернове (57 км на схід від Донецька) зафіксував 21 танк (T-72 – 17 од., T-64 – 18 од.). Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей", - наголошується у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, російські збройні формування на Донбасі продовжують порушувати домовленість про припинення вогню, і лише упродовж 8-10 березня в результаті їх атак загинули 4 українських воїни, ще 16 отримали поранення.