Українські та угорські військові провели спільні навчання у Косово

Військовослужбовці українського національного контингенту продовжують вдосконалювати навички і проводять злагодження з представниками інших держав, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки KFOR (Косово, Республіка Сербія).

Про це повідомляє сайт Міноборони.

"Під час спільних навчань інженерний підрозділ українського національного контингенту спільно з військовими Угорщини відпрацювали механізм ефективної взаємодії під час забезпечення безперешкодного руху колон автотранспорту в місцях можливого блокування. Військовослужбовці інженерної роти мали виявити і знешкодити вибухові пристрої, а також усунути перешкоди на шляху руху колони", - йдеться у повідомленні.

За легендою навчань особовий склад та техніка колективних міжнародних сил безпеки KFOR висунулись заданим маршрутом.

Умовні мітингувальники спробували блокувати рух колони. Угорські колеги фахово відпрацювали елементи протидії агресивним протестувальникам.

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Після цього до штучно створеного завалу висунулись українські сапери зі службовим собакою, аби знайти вибухонебезпечні пристрої та у разі їхнього виявлення — знешкодити.

Шляхопрокладач на базі тягача БАТ-2 зі складу інженерної техніки українського контингенту ліквідував залишки завалу, і колона продовжила рух.

Завдання, які стояли перед українськими військовими на навчаннях були виконані на «відмінно».

Фото: www.mil.gov.ua