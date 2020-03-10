На Вінниччині СБУ проведе масштабне антитерористичне навчання

На Вінниччині 12-13 березня відбудутеся антитерористичне навчання, яке проводить Служба безпеки України.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«12-13 березня Координаційна група АТЦ при УСБУ у Вінницькій області проведе масштабне антитерористичне навчання у Гайсинському та Іллінецькому районах Вінниччини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних сил та органів державної влади.

У межах виконання тренувальних завдань передбачається ймовірність тимчасового обмеження руху транспорту та перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликала мешканців та гостей регіону зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, а також дотримуватися правил особистої безпеки і повідомляти на «гарячу» лінію УСБУ у Вінницькій області про залишені без нагляду речі та підозрілих осіб поблизу військових об’єктів, транспортних комунікацій, у місцях масового скупчення людей.