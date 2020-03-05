СБУ у Харкові викрила хакерів, які за вказівкою росіянина “чистили” банківські картки

У Харкові Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність групи осіб, які використовували спеціальні технічні засоби для викрадення грошей з банківських карток громадян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Співробітниками підрозділу кібербезпеки та слідчими української спецслужби встановлено, що координував дії злочинної групи громадянин Російської Федерації через популярний мобільний месенджер. За його вказівкою двоє харків’ян, з якими росіянин познайомився на одному з хакерських форумів, незаконно придбали так зване скіммерне обладнання. Воно призначене для негласного зчитування даних пластикової картки та відеофіксації PIN-кодів карток, що вводяться клієнтами банківських установ», - йдеться у повідомленні.

Учасники групи непомітно встановлювали спеціальні технічні пристрої на банкоматах і терміналах самообслуговування одного з державних банків та отримували необхідну технічну і персональну інформацію для виготовлення підроблених дублікатів банківських карток. З використанням цих підроблених дублікатів карток зловмисники знімали чужі гроші у банкоматах.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали одного з учасників групи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби зняття готівки в одному з харківських банкоматів. У ході обшуків за місцями мешкання фігурантів справи правоохоронці вилучили «скіммерне» обладнання, підроблені банківські картки, а також комп’ютерну техніку, яка використовувалась для протиправної діяльності.

За висновками спеціалістів, вилучені у зловмисників технічні пристрої є спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Наразі слідчими Управління СБУ в Харківській області вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 (незаконне придбання, збут чи використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Операція з блокування протиправної діяльності відбувалася у взаємодії з Департаментом кібербезпеки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.