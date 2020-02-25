Кіберполіція допомогла американцям спіймати банду хакерів, яка "чистила" громадян і бізнес

Працівники кіберполіції та правоохоронні органи США, у межах реалізації міжнародної спецоперації, викрили протиправну діяльність транснаціональної групи хакерів.

Про це повідомляє сайт МВС.

"Припинення протиправної діяльності відбувалось у рамках міжнародної спецоперації з правоохоронними органами США. Хакерське угруповання спеціалізувалося на викраденні фінансової інформації громадян та комерційних структур із подальшим заволодінням їх грошовими активами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у лютому нинішнього року, у ході розслідування кримінального провадження, розпочатого Головним слідчим управлінням Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, було задокументовано протиправну діяльність громадянина України, який є учасником цього хакерського угруповання. Його роль полягала у створенні шкідливого програмного забезпечення, яке в подальшому використовувалося для спустошення банківських рахунків по всьому світу.

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На підставі зібраних доказів працівники кіберполіції Київщини із залученням бійців підрозділу спецпризначення ГУНП в Київській області провели обшук за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку та телекомунікаційне обладнання. Попередній огляд підтвердив відношення особи до вчинення вказаних вище злочинів.

Дії зловмисника кваліфікуються за ознаками ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.