Міноборони не припиняє “глушити” сигнал телеканалів РФ на лінії розмежування

Міністерство оборони не припиняло “глушити” російські телеканали на лінії розмежування.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

“По-перше, Міністерство оборони не контролює, скажімо так, інформаційну політику в державі, це здійснюється на рівні міністерства інформаційної політики й на рівні Секретаріату РНБО. Тому що це – комплексне питання. Що робить Міністерство оборони? В Збройних силах є експериментальний комплекс "Серпанок", який використовується в тому числі й для "гасіння" сигналу. Він із самого початку не забезпечував і не забезпечує повністю по всій лінії розмежування "гасіння" сигналу телебачення. Там є дуже багато специфічних технічних моментів, про які я не можу говорити. Але я можу запевнити, що систему ніхто не вимикав, ця інформація не відповідає дійсності. Система працює, вона знаходиться у постійному обслуговуванні й вона виконує ті завдання, які покладаються на неї”, - заявила Фролова.

Вона наголосила, що експериментальні установки, які знаходяться в ЗСУ, використовуються в комбінації з усіма іншими методами для глушіння. “Наше міністерство виконує свою частину завдань, яка стосується згаданого комплексу. Але знову ж таки, це часткове закриття, “глушіння”, і десь воно ефективне, десь воно неефективне. Можу лише запевнити, що "Серпанок" не вимикався, він продовжує працювати”, - запевнила Фролова.

Як повідомлялось, нещодавно депутат від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар звинуватила Міноборони в тому, що начебто воно перестало “глушити російські телеканали” на лінії розмежування, й інформаційну війну вздовж кордону Україна програє.