Міноборони не припиняє “глушити” сигнал телеканалів РФ на лінії розмежування

Міноборони не припиняє “глушити” сигнал телеканалів РФ на лінії розмежування

Укрінформ
Міністерство оборони не припиняло “глушити” російські телеканали на лінії розмежування. 

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

“По-перше, Міністерство оборони не контролює, скажімо так, інформаційну політику в державі, це здійснюється на рівні міністерства інформаційної політики й на рівні Секретаріату РНБО. Тому що це – комплексне питання. Що робить Міністерство оборони? В Збройних силах є експериментальний комплекс "Серпанок", який використовується в тому числі й для "гасіння" сигналу. Він із самого початку не забезпечував і не забезпечує повністю по всій лінії розмежування "гасіння" сигналу телебачення. Там є дуже багато специфічних технічних моментів, про які я не можу говорити. Але я можу запевнити, що систему ніхто не вимикав, ця інформація не відповідає дійсності. Система працює, вона знаходиться у постійному обслуговуванні й вона виконує ті завдання, які покладаються на неї”, - заявила Фролова.

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Вона наголосила, що експериментальні установки, які знаходяться в ЗСУ, використовуються в комбінації з усіма іншими методами для глушіння. “Наше міністерство виконує свою частину завдань, яка стосується згаданого комплексу. Але знову ж таки, це часткове закриття, “глушіння”, і десь воно ефективне, десь воно неефективне. Можу лише запевнити, що "Серпанок" не вимикався, він продовжує працювати”, - запевнила Фролова.

Як повідомлялось, нещодавно депутат від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар звинуватила Міноборони в тому, що начебто воно перестало “глушити російські телеканали” на лінії розмежування, й інформаційну війну вздовж кордону Україна програє.

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