"Глушилки" на лінії розмежування готові до розконсервації - Луганська ОДА

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що найближчим часом «глушилки» на лінії розмежування почнуть виконувати свою функцію.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо готовності до роботи обладнання, про яке він раніше інформував пресу.

«Глушилки» ще не поставили. Зараз можу повідомити, що ми поки що поставили військові установки для глушіння. А там далі подивимось. Вони в нас уже є. Я спілкувався з секретарем РНБО Олексієм Даніловим, він повинен уже дати розпорядження, щоб установки розконсервували і встановили там, де їм належить стояти», - зазначив Гайдай.

На уточнююче питання, чи не мають нові прилади характеристик, які могли б заважати роботі наших засобів зв’язку, він відповів, що це – специфічне військове обладнання і в нього немає права розкривати військові таємниці.

«Але коли її розробляли, то розраховували, що наш зв’язок повинен бути захищеним», - запевнив Гайдай.