На Луганщині скоро запрацюють “глушилки” сигналів РФ — Гайдай каже, що “зрушили з мертвої точки“

В Україні вже розроблене обладнання для надійного глушіння сигналів російських передавальних станцій, і воно має запрацювати вздовж лінії фронту.

Про це на сьогоднішній пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

«Написали листа на робочій зустрічі, яка була в прем’єра пару днів тому. Вже сконтактував декілька міністерств з конструкторським бюро. Тобто вже ми зрушили з мертвої точки. Розробка в конструкторському бюро вже готова; слід тепер домовитись про фінансування», - розповів Гайдай.

Він додав, що є висновок і РНБОУ, і українських військових про те, що розробка харківських науковців виявилась кращою як за ізраїльські, так і за американські аналоги.

При цьому керівник Луганської обласної ВЦА підкреслив, що кодування супутникового сигналу вітчизняними телеканалами є їхньою приватною ініціативою і значно ускладнить позиції української влади в інформаційному протистоянні з російським агресором.

Як повідомляв Укрінформ, пізно вночі 28 січня чотири провідні телегрупи − StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» й InterMediaGroup закодували супутниковий сигнал своїх 22 розважальних телеканалів.

У відкритому доступі на супутнику залишилися ще 72 українські телеканали − державні громадські мовники, інформаційні та регіональні телеканали, а також ряд інших каналів, які не входять до медіагруп.