РНБО просять утворити військово-цивільні адміністрації у двох містах Луганщини

Керівник Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай написав листа до РНБО з пропозицією утворити військово-цивільні адміністрації в Сєвєродонецьку й Лисичанську.

Про це він сказав на сьогоднішній пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У РНБОУ я вже такий лист написав. Я кожного дня у всіх месенджерах, які тільки існують, отримую навіть не прохання, а крик душі людей: «Будь ласка, введіть військово-цивільну адміністрацію!». Ну, слухайте: даєш одному місту гроші, щоб вони закрили питання постачання води – а певні депутати кажуть, що тепер це їхні гроші, і вони їх можуть спрямувати на якісь інші проблеми. Чекайте, які вони ваші?! Я це зробив, щоб у місті вода була!», - пояснив свою позицію Гайдай.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку вже четвертий рік триває тяганина між законно обраним міським головою і більшістю депутатського корпусу за владу, внаслідок якої місто не зуміло реалізувати навіть проєкти за гроші Державного Фонду регіонального розвитку.

Що ж стосується Лисичанська, там протистояння між мером міста і депутатами вже кілька років не дозволяє вирішити питання водозабезпечення, і це кілька разів призводило до знеструмлення об’єктів водоканалу.

При цьому Гайдай підкреслив, що в разі введення в цих містах ВЦА працювати вони мають лише до 25 жовтня цього року, тобто до виборів місцевих органів влади.

«А за ці місяці просто показати людям, як може бути», - додав очільник Луганщини.