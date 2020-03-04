Рада ухвалила закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Законом схвалюється рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях.

Ідеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент – 2020", українсько-молдовському навчанні "Південь – 2020", українсько-американському навчанні "Сі Бриз – 2020", українсько-румунському навчанні "Ріверайн – 2020" та українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер – 2020".

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Згідно з пояснювальною запискою, фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних Сил України на території України та поза її межами у 2020 році, в сумі 63 824,3 тис. гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Міністерству оборони України за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни” (КПКВ 2101020) за напрямом “Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань”.