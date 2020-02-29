Сили ООС повідомили, скільки бойовиків було ліквідовано в лютому

У лютому 2020 року українські військові на Донбасі ліквідували 38 бойовиків.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

За підтвердженими даними штабу ООС, втрати російсько-окупаційних військ упродовж лютого 2020 року склали 38 осіб, ще 44 бойовики отримали поранення.

Також терористи втратили п’ять одиниць озброєння і військової техніки, зокрема, пошкоджено одну станцію радіоелектронної боротьби.

Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання зі стримування збройної агресії Росії.

Як раніше повідомляло агентство, упродовж поточної доби збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з ПТРК були обстріляні позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду "Мар’їнка". Двоє бійців ООС отримали поранення.