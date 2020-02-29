На Донбасі від початку доби 11 обстрілів, поранені двоє бійців ЗСУ

Упродовж поточної доби збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з ПТРК були обстріляні позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду "Мар’їнка". Двоє бійців ООС отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

“Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поруч з Невельським – з міномета калібру 120 мм противник випустив 6 мін; два рази неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів – 12 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів; тричі в районі населеного пункту Лебединське – з 82-мм мінометів – 10 мін, зі станкових протитанкових гранатометів - 16 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Мар’їнкою – з протитанкового ракетного комплексу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме: поблизу Травневого – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; тричі неподалік населеного пункту Оріхове – з міномета калібру 120 мм – 3 міни та 5 мін – з 82-мм міномету”, - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Також сьогодні противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду “Мар’їнка”. “Здійснення пропуску через на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим “Червоний” до окремого розпорядження”, - додали у штабі.

За інформацією штабу ООС, На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим тиші дотримується. На ділянці розведення №2 та №3 ситуація стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Фото: ООС