Окупанти прицільно гатять по позиціях ЗСУ із заборонених мінометів, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили вже сім прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

“Від початку поточної доби, 29 лютого, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили вже сім прицільних обстрілів позицій українських героїв, з них чотири рази ворог застосовував міномети”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Міноборони, одразу з опівночі з напрямку від Старомихайлівки окупанти випустили шість мін 120-го калібру по українських військових в районі Невельського.

Після 01.20 ночі зафіксовано розриви трьох ворожих мін калібру 82 мм поблизу Травневого. Також окупанти вели там прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння, додали у відомстві.

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Крім того, близько 02.00 ворог протягом години вів прицільний вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів знову від Старомихайлівки по українських бійцях в районі Красногорівки; після 06.30 від Саханки противник випустив 10 мін калібру 82 мм по захисниках Лебединського; з 10.45 знову з мінометів 82-го калібру від Золотого-5 окупанти випустили декілька мін по оборонцях Оріхового. Також збройні формування РФ порушували режим тиші з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районах н.п. Красногорівка та Павлопіль, повідомили в Міноборони.

“Підрозділи Об’єднаних сил декілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке піхотне озброєння”, - зазначається в повідомленні.

За даними міністерства, бойових втрат серед українських військових немає.

Як повідомлялося, минулої доби, 28 лютого, зафіксовано 8 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Поранень зазнав один український військовий.

Фото: ООС